Policista David vyprostil z havarovaného auta zraněného mladíka: Vůz začal vzápětí hořet!

K nehodě došlo 6. září letošního roku v Češnovicích na Českobudějovicku. Davida Pavelku, vedoucího dopravní policie v Jihočeském kraji, v době volna předjížděl velmi vysokou rychlostí mladý muž ve sdíleném autě.

Na chvíli se mu vzdálilo, po chvíli ale na auto narazil znovu. To už bylo zaražené ve zdi místní kaple a na něm ležela informační tabule. Zřejmě kvůli vysoké rychlosti mladík za volantem nezvládl řízení. Pavelka neváhal a hned zastavil, to se ale nedá říct o jiném řidiči, který jen projel kolem.

„S vypětím všech sil zvedl těžkou tabuli, která zaklínila dveře na straně řidiče tak, že nebylo možné se dostat do auta ani z auta ven. Zraněného řidiče se snažil co nejrychleji vyprostit ven. Bylo to velmi náročné, protože mladý řidič byl ve vozidle zaklíněný a byl zraněný,“ popsala policistka Štěpánka Schwarzová. David Pavelka muži poskytl první pomoc, následně se k nehodě seběhlo několik obyvatelů z okolních domů. Záchranná služba řidiče převezla do nemocnice.

Policista muži zcela jistě zachránit život, auto chvíli poté, co ho vyprostil, začalo hořet. O svém skutku ale nikomu neřekl, hrdinský čin prozradili až jeho kolegové. „Byla to samozřejmost, nepřemýšlel jsem nad tím, že by se mi mohlo třeba něco stát. Ten řidič potřeboval pomoc a tak jsem do toho šel,“ dodal k tomu Pavelka. Za svůj čin získal odměnu.