Zrůdy v sukních: Nacistické bestie svěřenkyně brutálně týraly - jedna vězeňkyni podřezala lopatou, druhá ukopala jezdeckými botami stařenku

Oddaná nacismu se Maria Mandelová do Osvětimi dostala, když jí bylo 30 let. Rozhodovala, kdo půjde na smrt, a kdo ne. Byla mimořádně krutá, vězeňkyně kopala, nenáviděla dlouhé vlasy žen. Pod ruce se jí dostala i Alma Rosé, neteř Gustava Mahlera, která byla houslovou virtuózkou. Mandelová ji postavila do čela osvětimského orchestru a pojala ji za svou chráněnku. Ta následně svým postavením na výsluní dokázala žít lépe, než jiné vězeňkyně a ostatní členky orchestru na ni údajně žárlily. Smrti v koncentráku se však nevyhnula – v roce 1944 měla několik dní horečky, na které zemřela. Mandelová byla roku 1948 popravena. Další detaily si poslechněte ve videu.

