Ředitel firmy vyrábějící veganské náhražky masa zatčen: V hádce prý muži ukousl kus nosu

Provozní ředitel veganské potravinářské společnosti Beyond Meat, která produkuje rostlinné alternativy masa a masných produktů, byl ve Spojených státech zatčen za to, že při hádce v podzemních garážích údajně kousl jiného muže do nosu. Informoval o tom v úterý zpravodajský server BBC News.

Podle soudních záznamů čelí 53letý Douglas Ramsey obvinění z „teroristického vyhrožování“ a ublížení na zdraví. Aktuálně je na svobodě poté, co zaplatil kauci ve výši 11.085 dolarů (asi 273.500 korun).

K incidentu došlo v sobotu večer, když Ramsey po fotbalovém zápase opouštěl parkoviště ve Fayetteville v Arkansasu. Podle americké televizní stanice KNWA/KFTA, která citovala předběžnou policejní zprávu, se dostal do sporu s jiným řidičem a muže „pokousal, přičemž mu roztrhl tkáň na špičce nosu“.

Douglas Ramsey dříve působil tři desetiletí v masokombinátu Tyson Foods. V prosinci loňského roku nastoupil do společnosti Beyond Meat jako její provozní ředitel. „Jsem hrdý na to, že se mohu připojit k poslání firmy vyrábět chutné výrobky, které jsou zdravější pro naše zákazníky a udržitelnější pro naši planetu,“ prohlásil při nástupu do funkce.

Společnost Beyond Meat - která vyrábí hamburgery, klobásy a nuggety na rostlinné bázi - debutovala na burze Nasdaq v New Yorku v květnu 2019. Její akcie během prvního dne obchodování vzrostly o více než 160 procent, což z ní udělalo jednu z nejúspěšnějších primárních nabídek akcií za poslední roky.

Od té doby však akcie firmy klesly a jen v letošním roce ztratily více než 70 procent své hodnoty. Minulý měsíc společnost Beyond Meat snížila svůj odhad tržeb na letošní rok a uvedla, že sníží počet svých pracovních sil po celém světě zhruba o čtyři procenta.

Generální ředitel Ethan Brown uvedl, že vyšší cena masných produktů na rostlinné bázi zpomalila růst společnosti, protože zákazníci po celém světě se potýkají s rostoucími životními náklady.