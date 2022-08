Ohrožený jestřáb se chytil do zakázané pasti: Veterinář chráněného dravce musel uspat

Do záchranné stanice v Makově přivezli městští policisté ze Strakonic vážně zraněného jestřába. Ten se s největší pravděpodobností chytil do zakázaných želez, která mu způsobila fatální zranění. Zvíře nemělo šanci přežít, veterinář ho musel uspat.

Jestřába našel svědek v lese a předal ho strakonickým policistům. Ti zvíře převezli do záchranné stanice v Makově. Její předseda a zakladatel Libor Šejna na sociální síti sdílel hrozivé video, na němž je zřetelné, jak strašlivá zranění nebohý pták utrpěl. Bohužel poranění nohou byla natolik devastující, že jestřába museli uspat.

„Pro toto zvíře je uspání jediná šance, tohle se nedá zachránit. Je to smutné,“ uvedl Šejna. Dodal, že si ani nechce představit, co by se stalo, kdyby do pasti vběhlo třeba dítě. „Je šílené, že se to v roce 2022 ještě vůbec děje,“ posteskl si.

Případem se zabývají policisté. Past, do níž se jestřáb chytil, byla pravděpodobně zakázaná! Jestřábi jsou v České republice jako ohrožený druh chránění.

Varování: Video a fotografie v galerii nejsou vhodné pro děti a slabší povahy, jelikož zobrazují násilný obsah.