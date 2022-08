Útoky žraloků na lidi zachycené kamerou: Záběry plné bolesti, strachu i umírání

Přestože by se z předcházejících záběrů mohlo zdát, že podobně jako ve filmových Čelistech jsou žraloci nelítostnými monstry, realita je trochu jiná. Zatímco počet "ulovených" lidí se každoročně počítá v jednotkách, počty lidmi ulovených žraloků jdou každoročně do desítek milionů. Není tak divu, že podle studie prestižního magazínu Nature poklesl jejich počet za posledních 50 let o více než 71 procent.

