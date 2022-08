Jakub se loni vydal do klubu v Chrudimi. Odtamtud se ale už nevrátil, skončil v nemocnici s jednoprocentní šancí na přežití. Zabojoval a vypadá to, že život nebude mít tak těžký, jak se zprvu zdálo. Jeho stav se jako zázrakem zlepšil, pomůže mu i unikátní zařízení za 250 tisíc korun. Složili se mu na něj lidé.

2. října se Jakub vydal do Chrudimi na diskotéku. Jeho tatínek, válečný veterán Tomáš Jelínek, s tím tehdy nesouhlasil, mladík ale přesto vyrazil. Do třetí hodiny ranní vše vypadalo v pořádku. Pak ale před diskotékou došlo ke konfliktu, co přesně se stalo nikdo úplně neví. Jakub pak od útočníka dostal jednu ránu pěstí na bradu, upadl do bezvědomí a poté už nekontrolovatelně padal k zemi, kde se uhodil do hlavy.

Záchranná služba ho převezla do nemocnice, kde s ním rodiče stihli ještě ráno mluvit. „Kolem desáté nám volali, že se jeho stav prudce zhoršil a že ho vezou do hradecké nemocnice,“ vypráví Blesku tatínek, bývalý voják, který má za sebou několik zahraničních misí. V tu chvíli byl jeho syn v ohrožení života a chvíli po převozu se musel podrobit operaci, která mu zachránila život. Během dne lékaři provedli celkově tři operace.

Jako zázrak

Kubův stav se ale začal jako zázrakem zlepšovat, a to mu lékaři před tím dávali jednoprocentní šanci na přežití. Velmi mu ale pomohla nadace Regi Base, která se stará o válečné veterány nebo policisty. „Navzdory velmi nepříznivým lékařským prognózám začal Jakub pomalu nabývat vědomí, hýbat prsty pravé ruky a hlavou a komunikovat,“ popisují na facebooku.

Díky sbírce, o které psal i Blesk, se podařilo vybrat 250 tisíc korun. Ještě před tím se ale nadaci podařilo zajistit rehabilitace v Rehabilitačním ústavu Kladruby. „Díky speciálnímu programu, který je určen právě pacientům se získaným poškozením mozku, Jakub mluví, sám se posadí, napije i nají,“ dodávají s tím, že se mu podařilo přibrat čtrnáct kilo.

„Vaše příspěvky zase pomohly jeho rodičům, aby mohli předělat přízemí na bezbariérové bydlení a Jakub nemusel do LDN, ale mohl být dál se svou rodinou. Nyní jsme Jakubovi předali speciální a v ČR jediný mobilní telerehabilitační kufr STORK 2.0 pro distanční fyzioterapii,“ popisují dál.

Díky tomuto přístroji může doma provádět distanční fyzioterapii. „Celý systém tvoří jednu terapeuticko-herní platformu, která je určena k podpoře aktivní terapie pacienta ve vlastním sociálním prostředí, přičemž fyzioterapeut má možnost využít vzdálený náhled,“ popisují přístroj, který je jediný v České republice. Jakuba můžete stále podporovat zde.