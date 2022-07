Už šest dní hasiči bojují s ohněm, který v neděli 24. července vypukl v Národním parku České Švýcarsko. S požárem bojují stovky hasičů, které se na místo sjely z celé České republiky. Pomoc přišla i ze zahraničí. Ve čtvrtek u požáru zasahovaly letouny Canadair z Itálie.

Mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan uvedl, že dokázaly do Hlubokého dolu shodit 48 tisíc litrů vody za hodinu. Nicméně letadla se musela nečekaně vrátit do Itálie. Důvodem návratu jsou požáry na Apeninském poloostrově, do jejichž hašení se letadla musejí zapojit.

Spálené kopce a spoušť

„Pohled na ty spálené kopce, spoušť… Není to pěkný pohled ani pro nás hasiče, kteří jsme zvyklí na ledasco,“ uvedl pro CNN Prima News náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejška. Zároveň dodal, že hasiči doposud při hasebních prací utrpěli jen lehká zranění jako oděrky a podrážděné oči.

Záběry z kokpitu

Na sociální síti Twitter ještě italští hasiči zveřejnili video, které je zachycuje v akci. Ve videu je vidět pohled z kokpitu na doutnající les. „Česká republika,“ napsali k příspěvku. „Od rána v akci na Hřensku,“ dodali hasiči. Na sociální síti YouTube zveřejnili video z akce i čeští policisté. „Další den naši piloti z Letecké služby Policie ČR hasí požár v Českosaském Švýcarsku. I dnes jsou na místě dva vrtulníky Bell 412 s bambi vaky a jeden vrtulník EC 135, který provádí řízení letového provozu, komunikaci s hasiči a monitoring celého postiženého prostorou,“ napsali k videu.

Podle mluvčího krajských hasičů Milana Rudolfa se podařilo udržet požár na ploše o velikosti pět krát dva kilometry. Večer a v noci natáhli hasiči vedení vody k Pravčické bráně, aby ji mohli bránit ze země. Ohniska se stále mohou rozhořet na různých místech, požár hasiči pod kontrolou nemají, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.