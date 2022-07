Řidiče kamionu Romana Stryka vybrzdil v Německu jiný řidič mnohatunového kolosu. A důvod? Zřejmě proto, že Roman se svým 37 tunami vážícím vozidlem jel do kopce pomaleji, i když to Němce ale nijak neomezilo. Co mu za tak nebezpečnou situaci hrozí? Podle dopravního experta klidně i doživotí.

Středa, půl šesté ráno a dálnice A4 ve směru na Drážďany. Po chvilce přichází kopec, Roman Stryk má za zády 37 tun, takže do kopce při jízdě trochu zpomalí. Za ním mezitím jede jiný řidič kamionu známé německé firmy.

„Když přišlo stoupání, tak mě začal předjíždět. Byl jsem hodně naložený, takže jsem začal zpomalovat,“ popsal Roman Blesku. Řidič druhého kamionu ale začal prudce brzdit, českého řidiče se zřejmě snažil vybrzdit.

Podle Romana k tomu neměl důvod, incidentu nepředcházel ani jakýkoliv jiný konflikt. Zareagovat ale stihl rychle, nedošlo tak k žádné vážné nehodě. „Strhl jsme řízení do prostředního pruhu, aby nedošlo k nehodě, naštěstí v prostředním pruhu nikdo nebyl,“ dodal řidič.

Nakonec to německý řidič završil tím, že na Romana ukázal z okénka prostředníček. „Blikal jsem, aby se zastavil a řekl mi, co mu vadí. Zbaběle ujel,“ zakončil.

Co mu hrozí?

Podle dopravního experta Romana Budského z Platformy VIZE 0 šlo o velmi nebezpečnou situaci. „Tady je to jasné vybrždění, dálnice je poloprázdná, řidič druhého kamionu neměl důvod brzdit,“ řekl dopravní expert Blesku.

A co takovému řidiči v Německu hrozí za tuto nebezpečnou situaci? „Rozhodně víc jak u nás v Česku,“ podotkl Budský. Pokud by se to posuzovalo jako nesprávné předjíždění a třeba neúmyslné ohrožení, tak až pět let vězení.

„V tomhle případě by ale soud asi shledal, že to bylo úmyslné a jeden řidič chtěl druhého nějak vytrestat. Pak by se to řešilo podle toho, kolik ostatních řidičů bylo ohrožení. Mohlo by to být bráno i jako pokus o vraždu, to je pak klidně i na doživotí,“ doplnil expert.

Podle něj je takto přísný trest jediný adekvátní. „Kdo jiný by se na těch silnicích měl chovat ohleduplně než řidiči těchto kolosů?“ řekl Budský. „V Německu se k těmto problémům staví daleko přísněji než my u nás. Je na čase s tím něco udělat i v Česku,“ zakončil.