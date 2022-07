Řadu hodin čekal na pomoc vážně zraněný dvaačtyřicetiletý muž na Jesenicku, který se zřítil z balkonu svého rodinného domu. Při pádu se mu navíc zapíchl utržený trámek do stehna. Neštěstí se stalo v pondělí večer, muže našli až druhý den ráno kolegové, když nepřišel do práce. Do nemocnice jej záchranáři přepravili letecky.