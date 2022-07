Naomi Wiseová si slíbila věrnost s americkým vrahem Victorem Oquendem, aniž by se s ním kdykoliv předtím setkala. Po dvou letech dopisování za ním přiletěla do Spojených států. Z jejich shledání je více než šťastná a uvažuje o tom, že se nastěhuje do blízkosti věznice.