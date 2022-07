Brazilská a italská policie v součinnosti zatkla Rocca Morabita, známého milánského mafiána. Pětapadesátiletý muž si za obchodování s drogami odpyká 30 let vězení. „Milánský kokainový král“, jak si rád nechal říkávat, strávil desítky let na útěku a žil pod falešnou identitou v Jižní Americe.

Policie ho vypátrala loni v květnu v přístavním městě João Pessoa na severovýchodě Brazílie, kde byl zatčen spolu s dalším členem mafiánské skupiny 'Ndrangheta. Vincenzo Pasquino byl odsouzen k 17 letům vězení za obchodování s drogami. Příjezdem Rocca Morabita do Říma končí desetiletí trvající pátrání, napsalo BBC.

Narodil se v kalábrijském městě Africo do rodiny mafiánského bosse Giuseppeho Morabita. V mladém věku se stal klíčovou postavou 'Ndranghety, rozsáhlé zločinecké sítě, která ovládá velkou část obchodu s kokainem v Itálii i mimo ni. Rocca se proslavil zejména v Miláně, kde vytvořil trasy pro pašování kokainu z Jižní Ameriky do italské metropole.

Stýkal se s městskou smetánkou a brzy se dostal do povědomí italské policie, která ho začala sledovat. Úřady brzy zpozorovaly jeho pokus zprostředkovat dovoz více než tuny kokainu z Jižní Ameriky. Krátce nato však zmizel.

Policie se domnívá, že uprchl do Brazílie, kde žil pod falešným jménem Francisco Capeletto. Odtud se přesunul do sousední Uruguaye. Po nejméně 13 let žil v letovisku Punta del Este. Zde si pronajal luxusní vilu. I přes opulentní životní styl se mu podařilo před úřady skrýt. Ale teprve když Morabito přihlásil svou dceru do školy pod jejím pravým jménem, policie ho začala sledovat.

Policie zasáhla až poté, co se Morabito v září 2017 přestěhoval do hotelu v hlavním městě Montevideo. Během prohlídky u něj našli nelegálně drženou zbraň, třináct mobilních telefonů a sto padesát fotografií, na nichž byl Morabito v různých podobách.

V roce 2019, kdy strávil dva roky ve vězení a čekal na vydání do Itálie, uprchl spolu s dalšími třemi vězni dírou ve střeše. V rámci mezinárodní policejní operace vedené Interpolem, jejímž cílem byl boj proti 'Ndranghetě, byl nakonec v roce 2021 vypátrán v hotelu ve městě João Pessoa. Brazilský federální nejvyšší soud minulý týden povolil jeho vydání do Itálie.