Strašlivá zranění utrpěl při incidentu Jeff Wittek. Dvaatřicetiletá hvězda sociálních sítí se rozhodla, že zkusí kaskadérský kousek. Právě ten byl údajně nápadem youtubera Dava Dobrika. Odvážný trik se rozhodli natočit na video a následně publikovat na sociální sítě.

Ovšem natáčení se změnilo v horor. Wittek se držel lana, které bylo zavěšené na bagru. Ten podle informací britského deníku Daily Mail obsluhoval Dobrik. Začal jeřábem otáčet kolem dokola. Na videu je nejdříve vidět, jak se Wittek otáčí kolem bagru na laně. V tu dobu šlo ještě zřejmě všechno podle plánů. Nicméně po chvíli se stroj začal otáčet rychleji a pak náhle zpomalil a následně i zastavil. Právě tehdy muž jako hadrová panenka narazil do bagru.

Wittek utrpěl vážná zranění. Lebku měl roztříštěnou na devíti místech, zlomil si chodidlo a kyčel, přetrhl si vaz na noze a málem přišel o oko. Dobrika se nakonec rozhodl zažalovat o 235 milionů Kč. Wittek tvrdí, že si Dobrik uvědomil, že začal bagrem otáčet příliš rychle a tak náhle zpomalil. Právě to údajně způsobilo, že Wittek narazil do stroje. Zatímco Wittek tvrdí, že to všechno byl Dobrikův nápad, Dobrik naopak uvedl, že to bylo naopak. Kousek si měl vymyslet prý Wittek a následně jej prý prosil, aby to nikomu neříkal.

VIDEO: Podstatné úkony první pomoci