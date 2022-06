Hlídka policistů v Přerově zrovna procházela autobusové nádraží, když si všimla dívky spící na lavičce. Na hlavě měla plyšového Pikachu. Strážníci ji vzbudili, aby se ujistili, že je v pořádku.

„Začala mumlat cosi o pár pivech. Přístroj, do něhož dívka dýchla, následně převedl pojem pár piv do hodnoty jedno a půl promile. Ač to pro rodiče není nic příjemného, jsou nezletilci zpravidla po požití předáváni do jejich chápajících rukou. Tentokrát to však byl problém, neboť dívka bydlela v poměrně vzdálené vesnici,“ popsali policisté na Facebooku s tím, že se jejímu otci nemohli dovolat. Kontaktovali ho proto přes messenger. Na zprávu od policistů reagoval a slíbil, že přijede. Celý případ měl však nečekaný konec.

„O pár desítek minut později zahlédla hlídka vůz, který projel jednosměrkou a zastavil na chodníku před strážnicí. Strážníci oslovili řidiče, aby mu sdělili, že to nebylo zrovna nejlepší entrée. Na to šofér kontroval tím, že si jede pro nezodpovědnou dceru, která požila,“ popisují dále strážníci v příspěvku. U muže provedli test na alkohol. Nadýchal stejně jako jeho dcera! „Mladá dáma putovala do nemocnice k vystřízlivění, jelikož nebyl, kdo by ji vyzvedl a její odvoz pokračoval na policejní stanici,“ uzavřela policie.