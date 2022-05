Dva muže středního věku v lese napadla medvědice. Jednomu se podařilo vylézt na strom a vyvázl s lehčími poraněními ruky. Druhý však utrpěl těžká poranění obličeje a musel být letecky převezen do nemocnice.

Dva muže ve věku 45 a 49 let, kteří ve středu 11. května vyrazili na procházku do přírody, napadla medvědice. Záchranáři museli poraněné nejdříve vyprostit z obtížného terénu. Jednoho s vážnými zraněními převezli do nemocnice vrtulníkem, informoval portál Noviny.sk.

„Dnes po šesté hodině večer byla na tísňovou linku přijata žádost o pomoc dvou turistů, které napadla medvědí samice. Ke střetu se zvířetem mělo dojít v katastru obce Hriňová u hotelu Poľana na turistické stezce,“ napsal Hasičský záchranný sbor na sociální síti.

Michal a Igor kráčeli po turistické stezce, když se před nimi objevilo medvídě. Když se otočili, stála za nimi jeho matka, která je napadla. Přestože oba v sebeobraně použili sprej, zvíře útočilo dál.

Michalovi se s poraněnou rukou podařilo vylézt na strom, odkud křičel o pomoc. „Kamaráda uhodila do tváře a už se nezvedl. Šel jsem jej ihned bránit. Jak se mi podařilo utéct do bezpečí, si ani nepamatuji,“ sdělil otřesený Michal reportérům

Igor takové štěstí neměl. Zvíře jej těžce poranilo na obličeji a končetinách. Na místo dorazili hasiči z Banské Bystrice, Dětvy a ze Zvolena. Igor musel být na místě stabilizován a letecky převezen do nemocnice. Jeho stav zůstává kritický.