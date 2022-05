Jihočeská policie stíhá muže kvůli mravnostním deliktům na dětech na Táborsku. Kriminalisté hledají další poškozené. Muž, který organizoval volnočasové aktivity, děti pravděpodobně sexuálně obtěžoval několik let. Pro Televizní noviny promluvila údajná oběť. Šestadvacetiletému muži bylo třináct let, když mu prý obviněný muž nabídl práci v modelingu a pozval ho k sobě domů, kde ho měl sexuálně zneužít.

Podle dosavadního vyšetřování navštěvovali mimoškolní aktivity, které obviněný muž organizoval, žáci ze Základní školy Malšice a Základní školy Zborovská v Táboře. "Žáky z dalších škol také nemůžeme vyloučit, neboť šlo převážně o mimoškolní zájmové či sportovní aktivity," uvedl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner v prohlášení.

Táborští kriminalisté tak rozkrývají působení muže, který se podle nich při organizování volnočasových aktivit na dětech dopouštěl mravnostních deliktů. Podle policie mohly tyto aktivity trvat několik let a týkat se tak velkého počtu dětí.

Šestadvacetiletý muž, který se měl stát obětí obtěžování, pro Televizní noviny TV Nova uvedl, že mu bylo třináct, když mu obviněný muž nabídl v práci modelingu. Vzal ho k sobě domů, kde mu podle jeho slov nabídl alkohol. „Nalil mi panáka becherovky. Dal mi pár prásků z trávy a pak jsme začali fotit. Nejdřív to bylo v oblečení jenom a pak i nahatý jsem mu pózoval,“ popsal. Muž ho měl následně sexuálně zneužít. Přes otřesný zážitek se prý nemohl přenést a začal brát drogy. Nedávno podstoupil léčbu.„Při nějaký terapii jsme na nějaké skryté trauma,“ dodal.

Kriminalisté žádají rodiče dětí, především chlapců ve věku od sedmi do 15 let, kteří se zúčastnili od roku 2017 do současnosti jakýchkoliv volnočasových mimoškolních aktivit, aby se na policii obrátili, pokud budou mít podezření. Mohou zavolat na číslo vyšetřovatele: 703 857 720, napsat na e-mail: ta.ook@pcr.cz nebo využít linku 158.