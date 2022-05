Tragickou smrt dítěte na závodech trucků v sobotu v Černuci na Kladensku policie vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti. Uvedla to na webu policejní mluvčí Michaela Richterová. Chlapeček podle policie vběhl pod kola náklaďáku a zemřel na místě.

„V současné době a i v následujících dnech budou kriminalisté vyslýchat všechny osoby, které byly přítomny na místě události. Kromě těchto úkonů budou také zjišťovat veškeré okolnosti této tragédie, co jí předcházelo a zda také ze strany pořadatelů byla dostatečně zajištěna trať a bezpečnost diváků,“ uvedla Richterová. Areál policisté v sobotu zadokumentovali i pomocí dronu.

Neštěstí se stalo při závodu Mistrovství ČR nákladních vozidel v extrémním terénu v sobotu odpoledne uplynulý víkend. Závody, kterých se účastnilo zhruba 600 diváků, se měly konat v sobotu a v neděli, nedělní program pořadatelé zrušili.

Svědek tvrdí, že osmikolová Tatra 813 „pancéřák“ byla povolána k vyproštění jiné převrácené tatry. A projížděla sekcí, kudy chodily celé proudy lidí. „Dalo by se to považovat za divácká místa,“ napsal návštěvník závodů na sociální síť. Řidič jel podle něj bezohledně a cestou do kopce nemohl vidět přes horizont, za kterým chodili lidé ke stánkům.