V Moskvě začíná soud s bývalým novinářem Ivanem Safronovem (31) obžalovaným z toho, že předával vojenská tajemství české rozvědce. Zatčen byl před dvěma roky a od té doby je ve vazbě. On a i jeho kolegové obvinění z velezrady odmítají. Myslí si, že se mu chtějí pomstít za jeho staré články. On sám kauzu označil za parodii na spravedlnost.

Jednatřicetiletý novinář Safronov se více jak deset let věnoval vojenské a bezpečnostní otázce Ruské federace, poté se stal poradcem šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrije Rogozina. V červenci 2020 byl v Moskvě zadržen agenty ruské FSB.

Od té doby držen je ve vazbě. Podle serveru ABC News začal v pondělí u moskevského soudu proces se Safrovem, kterého obviňují z toho, že v roce 2017 předal citlivé vojenské informace české rozvědce a členovi NATO. Údajně mimo jiné o prodejích zbraní na Blízký východ a do Afriky. Finálním příjemcem byly podle FSB Spojené státy. Hrozí mu za to až 25 let vězení.

U soudu jakoukoliv vinu popřel a obvinění považuje za nesmysl. Stejného názoru jsou i jeho kolegové, kteří to považují za absurdní. Mnoho ruských novinářů navíc tvrdilo, že se úřady mohou mstít za jeho dřívější články, ve kterých odhaloval vojenské incidenty a pochybné obchody se zbraněmi.

Proces je podle webu stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) široce považovaný za politicky motivovaný a odehrává se za zavřenými dveřmi. Safronov vinu odmítá a tvrdí, že je pronásledován za svou dřívější práci novináře. Kauzu nazval parodií na justici.

Jeho právník u soudu prohlásil, že Safrov veškeré své dřívější informace získával z otevřených zdrojů a ničeho nezákonného se nedopustil. Dodal, že FSB nedokázala předložit, na základě čeho ho vlastně obviňují z velezrady.

Safronov v pondělním vyjádření napsal, že se v procesu nemůže náležitě bránit, jelikož se mohl potkat se svými právníky jen asi jednou za měsíc. Vyšetřovatelé mu rovněž neumožnili ukázat na internetu důkazy, kterými se chtěl ospravedlnit.

Podle Roskosmosu neměl Safronov žádný přístup k citlivým informacím a státnímu tajemství. V ozbrojených složkách pracoval jeho otec (†51), ten ale v roce 2007 zemřel po pádu z okna v Moskvě. Vyšetřovatelé tehdy uvedli, že šlo o sebevraždu. Média ale takovou informaci zpochybnila a poukázali na to, že chtěl zveřejnit citlivou zprávu o dodávkách zbraní do Íránu a Sýrie.