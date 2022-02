Napomenutí skončilo brutálním útokem na Železnorudsku. Skialpinisté pod Malým Špičákem se dostali do konfliktu se dvěma strážci parku (51 a 45)! Jednoho z nich skialpinista údajně praštil lyží do hlavy a následně do něj kopal lyžařskými botami. Případem se podle informací Klatovského deníku zabývá policie.