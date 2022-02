Pět lidí měl na svědomí gang zvaný orličtí vrazi, podle místa, kde se zbavila několika zavražděných. Další obětí orlických vrahů mohl i být i nic netušící policista Ján Mato, který se osobně znal s Kopáčem a Kunou. Nejdřív se ho na střelnici pokusil zezadu zastřelit Ludvík Černý, zbraň ale tehdy selhala. Osud s ním ale měl své plány. Zavražděn byl o deset let později v pražském metru Rusem Kručininem.

Ján Mato, dnes už poručík in memoriam, sloužil u Policie České republiky na Oddělení metro. Byl i jednou z postav, který figurovala v případu orlických vrahů. Patrně se ale měl stát spíše obětí než možným spolupachatelem.

V létě roku 1992 se ho totiž Ludvík Černý, ústřední postava orlických vrahů, pokusil zastřelit. Mato byl společně s Kopáčem a Černým na střelnici v Kunově sklepě v Rudné u Prahy. Zkoušeli střílet na různé primitivní terče. včetně hromady uhlí či dříví. V jeden okamžik ale Ludvík přiložil zbraň k Jánově zátylku a stiskl spoušť.

A nic. Zbraň nevystřelila, náboj se v ní vzpříčil. „To by sis, blbče, pomohl…“ měl mu na to Ján říct. Poté, co byl celý gang odhalen, byl za styky s aktéry policista kázeňsky potrestán - Kopáčovi měl Mato navíc nabízet k odkoupení i svůj policejní průkaz. Kopáč ho ale podle serveru Kriminalistika odmítl, protože věděl, že se průkazy budou brzy vyměňovat za jiný typ. Podle všeho ale Mato o vraždách gangu nevěděl.

Smrt si ho našla

Uběhlo deset let, byl pátek 2. srpna 2002, kolem šesté hodiny odpoledne. Ján Mato společně se svou kolegyní přibíhají jako první k incidentu v metru ve stanici Muzeum. Pachatel tady do kolejiště vhazoval neznámou výbušninu, následně vážně zranil i přítomného seniora (74), který muže napomenul.

Mezitím dav zastrašených lidí začal ze stanice metra linky C utíkat, dvojice policistů se jimi prodrala až na nástupiště. Na tom stál Alexandr Kručinin (†49) z Moskvy. V rukou svíral dřevěnou tyč a na jejím konci ostrý nůž. Policista ani nestihl vytáhnout zbraň z pouzdra a už ležel krvácející na zemi.

Rus ho zasáhl jednou ranou přímo do srdce, policista na místě svým zraněním umírá. Jeho kolegyně se šílence snažila zpacifikovat obuškem, bylo ale pozdě. O několik let později se ukázalo, že tragédie mohla mít i další oběť – policistku. Rus totiž vytáhl zbraň, ta mu ale nefungovala. Měl jich u sebe navíc hned několik.

Vraždil, protože se mu zhroutil svět

Kručinin byl v ČR legálně, pobýval tu od roku 1996 a pracoval jako stavební dělník. V roce 2001 ale jeho žena spáchala v Moskvě sebevraždu, o rok později mu byl pobyt na území republiky zrušen a on tu začal pobývat nelegálně.

Ve své výpovědi později uvedl, že vraždil proto, „že se mu zhroutil svět“. 27 dní od vraždy policisty spáchal ve vazební věznici sebevraždu oběšením.