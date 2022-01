„Další pacient se nadýchal a má středně těžký úraz, ten je transportován do liberecké nemocnice. Dále tady máme několik nadýchaných osob, které jsou také převáženi k dalšímu vyšetření do liberecké nemocnice. A nadále tady zasahujeme a budeme mít další pacienty, ale nejspíš by se mělo jednat už jen o lehké nadýchání," uvedl v 8:30 řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Požár po výbuchu byl hasičům nahlášen krátce před 7:45. „Ten výbuch je zatím nespecifikovaný. Zachránili jsme čtyři osoby, ostatní lidé se evakuovali a dostali z domu ještě před našim příjezdem. Ten počet se bude ještě upřesňovat," řekl krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda. Požár se podle něj podařilo dostat zasahujícím hasičům pod kontrolu zhruba 20 minut po jejich příjezdu. „Probíhají dohašovací práce a průzkumné skupiny prohledávají i části domu, kde se nedalo předpokládat, že by někdo byl," dodal Sucharda.