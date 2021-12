Do smutku se zahalila hornorakouská obec Vorderweißenbach, která leží u hranic s Českem nedaleko Lipna. V noci na čtvrtek tam došlo k velké tragédii, která zasáhla všechny její obyvatele. Dvouletý chlapec Simon spinkal ve své postýlce, zatímco jeho rodiče si zašli na návštěvu k sousedům. Zapnutý prý měli monitor od kamery, jež snímala celý pokoj. Noc byla tehdy velice mrazivá a teploty spadly až k deseti stupňům pod nulou.

V pyžamu v mrazivé noci

Malý Simon se pak probudil. Podle webu krone.at vylezl ze své postýlky v pyžamu a nepozorovaně vyšel ven. Rodiče ho podle zmíněného webu našli před garáží promrzlého. Těžce podchlazený zemřel, přivolaní lékaři mu už nedokázali pomoci.

Simon neměl šanci

Lékaři Christoph Specht se k případu vyjádřil pro televizi RTL. Batole prý vůbec nemělo šanci v tak mrazivé noci přežít. „Při mínus deseti stupních a pouze v lehkém pyžamu nemělo to batole vůbec žádnou šanci. I při teplotách kolem bodu mrazu by to bylo velmi kritické,“ uvedl s tím, že tak malé dítě v takových podmínkách má šanci na přežití v řádu minut, maximálně kolem hodiny. Tělo se prý v takové situaci snaží zásobit krví nejdůležitější orgány, jako je srdce, mozek a ledviny, ovšem posléze dojde k bezvědomí a orgány začnou selhávat. „Je to krutý pocit,“ dodal lékař s tím, že dítě už není schopné vnímat okolí.

