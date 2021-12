Konečně dobré zprávy pro Češku, jež se od modelingu dostala až do žaláře! Tereza H. (25) vězněná v Pákistánu kvůli pašování drog, ze kterého byla nakonec očištěna, je už údajně doma! Podle informací místních celníků již údajně opustila muslimskou zemi.

„Dnes (v pondělí) u soudu pronesl právní zástupce celníků Ali Aftab šokující tvrzení. Podle něj Tereza opustila zemi,“ uvedl zdroj Blesk.cz. Oba právníci Češky požádali oficiálně o vydání jejího pasu. V žádosti prý ale nebyl ani Terezin podpis.

Překvapení právníci

Listiny od Saifúla Malúka a Asghara Dogara jsou tak prý padělané. Celníci tvrdí, že Tereza byla propuštěna ze země na speciální žádost pákistánského ministra zahraničí. Z této informace byli podle našeho zdroje Malúk i Dogar více než překvapeni.

Tereza H. byla zadržena na pákistánském letišti v Láhauru v lednu 2018 s téměř devíti kilogramy heroinu schovanými v kufru. V březnu 2019 byla nepravomocně odsouzena k osmi letům. Rozsudek oplakala a psychicky se zhroutila.

Na cestě domů?

Proti němu se ale odvolala. V listopadu letošního roku byla osvobozena kvůli nedostatku důkazů. Opustit zemi však stále nemohla, protože jí nebyl vydán pas. Nyní je už ale podle všeho ve své domovině.

Ministerstvo zahraničí návrat Terezy do Česka komentovat nebude. „Informaci o tom, že by česká občanka Pákistán opustila, potvrdit nemůžeme. Platí, že s ohledem na přání rodiny i bezpečnost naší občanky nebudeme k případu sdělovat konkrétní informace, které se týkají jejího přesunu do ČR,“ uvedl jeho mluvčí Jakub Augusta.