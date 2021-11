Za „drobné chuligánství“ skončila dva týdny v base pornoherečka, která si říká Rita Fox. Dvacetiletá Ruska se rozhodně nebojí ukázat svou nahotu kdekoliv a kdykoliv a své fanoušky na OnlyFans dráždí lechtivými fotografiemi, na nichž nejčastěji vystrkuje svůj zadeček. Kráska, která je vlastním jménem Ksenia Damova, se naposledy rozhodla nafotit pár dráždivých snímků v centru Moskvy.

Nahý zadek

Zatímco stála v blízkosti moskevského Kremlu, vystrčila zadek a pózovala před foťákem. Odvážná fotka se sídlem ruského prezidenta v pozadí nezůstala bez povšimnutí strážců zákona a její protagonistka nakonec skončila v base. „Jsem teď čtrnáct dní ve vězení. Byla jsem potrestána za drobné chuligánství,“ uvedla pro britský deník The Sun. Ksenia se brání, že rozhodně nechtěla nikoho urazit. „Vždy jsem byla patriotka. Miluju Rusko. Poprvé v životě jsem se rozhodla jít podívat do Kremlu a na Rudé náměstí,“ dodala pro Daily Mirror.

Orální sex před chrámem

Není to poprvé, kdy moskevští policisté zatýkali za nevhodné chování u významného místa. Na konci října influencerka Ira Volkova skončila na policejní stanici poté, co před katedrálou svatého Izáka v Petrohradu ukázala zadek. Rodák z Tádžikistánu Ruslan Bobiev a jeho přítelkyně vyfasovali 10měsíční trest vězení za to, že před chrámem Vasila Blaženého v Moskvě vyfotili fotografii, na které dívka klečí před Bobievem, a pár tak vypadá, že se oddává orálnímu sexu.

