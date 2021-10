Okresní soud v Sokolově ve středu ráno rozhodl o propuštění Roberta Tempela, který po zrušení doživotí za dvojnásobnou vraždu na Sokolovsku zůstával ve vězení kvůli dřívějšímu trestu. Sdělila to mluvčí sokolovského soudu Gabriela Siegelová. Ze zprávy o propuštění se radoval, těší se na rodinu a manželku.

„V dnešních ranních hodinách, ihned po začátku pracovní doby, byl soudkyni předložen ústavní nález, ta se s ním seznámila a příkaz k propuštění vydala," řekla v úterý Siegelová. Okresní soud tedy vydal příkaz k propuštění Tempela z věznice Bělušice na Mostecku, kde si odpykával dřívější trest.

Okresní soud v Sokolově měl dát na základě rozhodnutí ÚS bezodkladně pokyn k propuštění Tempela na svobodu. Do datové schránky sokolovského okresního soudu ale nález ÚS do úterních 15:00, kdy na soudě končí pracovní doba, nedorazil. Podle ředitele věznice Bělušice Ondřeje Kroupy byli pracovníci zařízení připraveni pustit Tempela na svobodu i v noci, věznice však nedostala ze Sokolova signály, že soud pokyn vydá.

Z věznice rovnou k rodině

„Jsme rádi, že to takto dopadlo a že byl osvobozen od dvou vražd. Do budoucna zatím nevíme, co bude," řekl Blesku Tempelům advokát Jaroslav Ortman. „Robert půjde za svou rodinou a manželkou, o ostatním světě zatím nebude chtít nic slyšet. Pak možná dojde na nějakou žalobu, uvidíme," doplnil.

Rober byl za zprávu, že bude propuštěn na svobodu, rád. „Když se dozvěděl o tom, že bude propuštěn, byl rád, byla to velká radost. Ale dokud nejste venku, člověk nevěří ničemu,“ doplnil Ortman.

Vinu z vražd popíral

Tempel si v roce 1996 vyslechl trest 5,5 roku vězení. Dostal se podmínečně na svobodu. V podmínce se však dopustil loupeže, a tak justice rozhodla, že vykoná zbytek trestu, tedy 457 dní, a také dalších 13,5 roku právě za loupeže. Následně dostal souhrnný doživotní trest vězení za dvojnásobnou vraždu v roce 2001, jejíž spáchání popíral.

Po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého ÚS byl ale Tempel nedávno zproštěn obžaloby z vraždy pro nedostatek důkazů. Vězeňská služba mu však přikázala odpykat zbývajících 457 dní z původního trestu. Podle ústavních soudců si Tempel starší tresty již odpykal, další držení ve výkonu trestu tak bylo neústavní.

Dvojnásobná vražda, za niž byl Tempel potrestán, se stala na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle zrušeného rozsudku předal své oběti 400.000 korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně prý muže zastřelil a zasáhl podle obžaloby i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.