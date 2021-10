Ten lednový den v roce 2018, kdy Terezu Hlůškovou zadrželi na mezinárodním letišti v Láhauru, by mladá Češka nejspíš ráda vzala zpět. Celníci tehdy otevřeli její zavazadlo a uvnitř našli velké množství tvrdé drogy určené patrně pro irský trh.

Jsou to již bezmála čtyři roky, co za to Tereza v Pákistánu pyká, ale dosud neslyšela pravomocný verdikt soudu. První rozsudek, kterým ji pákistánská justice potrestala, zněl osm let a osm měsíců za katrem. Tereza tvrdí, že jde o velkou nespravedlnost, a proto podala odvolání, které ovšem ustanovení soudci dosud neprojednali. Naposledy minulé pondělí odročili její kauzu na neurčito.

Z Pákistánu ovšem přicházejí i povzbudivé zprávy. Podle zdroje Blesku obeznámeného s případem české pašeračky jí úřady sníží trest. „U příležitosti svátku Eid Milad-un-Nabi vláda Pákistánu snížila tresty vězňů o tři měsíce. Netýká se to zločinů terorismu a nebezpečných kriminálníků,“ sdělil zdroj.

Nejedná se o první podobnou úlevu, jež Terezu potěšila. Ve skutečnosti již dříve došlo ke snížení tvrdého rozsudku o devět měsíců! V součtu s nejnovější úlevou a po započtení vazby si už tedy Tereza odkroutila čtyři roky a devět měsíců, což je více než polovina vyměřeného trestu.

Tereza tak možná bude moci i trochu oslavovat. Přinejmenším podle pákistánského zdroje Blesku. Svátek Eid Milad-un-Nabi, známý také jako Mawlid, je připomenutím narozenin proroka Muhammada, vězně tak čeká pohoštění v podobě dortu a také svátečních specialit. Snad jí tak lépe uběhne čas při čekání na výsledek odvolacího řízení a na vytouženou cestu domů.