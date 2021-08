Tereza Hlůšková je zavřená za zdmi pákistánské věznice v Láhauru už tři roky, ale stále doufá, že bude co nevidět propuštěna na svobodu. Pohledná Češka, která byla zadržena s kufrem plným heroinu na tamním letišti v roce 2018, byla po protahovaném procesu odsouzena k osmi letům a osmi měsícům za mřížemi.

Tereza se však nevzdává nadějí a stále se snaží před soudním senátem prokázat nevinu. Další jednání s Češkou, jež po zadržení pobláznila pákistánská média a stala se tamní celebritou, by se mělo konat na konci září. „Příští soudní jednání je stanoveno na konec září,“ potvrdila již dříve Blesku mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová.

Návrat domů v nedohlednu

Tereza se chce co nejdříve dostat zpět do rodné země. Pákistánský zdroj pro Blesk.cz uvedl, že by si ráda zbytek trestu odpykala v Česku. „Tereza podala prostřednictvím české ambasády žádost o přesun do ČR,“ uvedl novinář s tím, že se blondýnka už smířila s trestem. Přesun do České republiky však podle mluvčí Wernerové není možný. „Podobný přesun k výkonu trestu do ČR však není možný bez česko-pákistánské dohody o vydávání odsouzených osob, která i přes snahu českých orgánů ještě uzavřena nebyla,“ vysvětlila mluvčí.

Nečekaná amnestie

Přeci jen se ale na Terezu usmálo trochu štěstí. Co nevidět Pákistán oslaví svátek Dne nezávislosti, který spadá na 14. srpna. Právě v tento den před třiasedmdesáti lety se stal Pákistán suverénním státem. Pákistánská vláda se proto podle našeho zdroje rozhodla, že udělí zvláštní amnestii. „V Den nezávislosti sníží vláda vězňům tresty,“ vysvětlil zdroj s tím, že amnestie se netýká všech vězňů. Z amnestie jsou vyřazeni ti vězni, kteří byli shledáni vinnými například z terorismu.

„Oznámení bude vydáno podpisem premiéra Imrana Chána a prezidenta. Terezin trest bude nyní snížen o další tři měsíce,“ informoval zdroj, jenž upozornil, že Terezin trest byl již snížen. „Dříve byl Terezin trest snížen o šest měsíců. Vláda oznámila snížení trestů u příležitosti svátku. Podle mého zdroje z vězení se Terezin sen o návrat domů brzy splní,“ uzavřel zdroj.

