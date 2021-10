„O uplynulém víkendu jsme mimo jiné třikrát vyjížděli k požárům potravin,“ napsali na sociální síť Facebook hasiči Libereckého kraje s tím, že v sobotu, krátce před jedenáctou hodinou dopoledne, zasahovali v Machníně. Došlo tam ke vzplanutí oleje při vaření. Ovšem tím rušný víkend neskončil. „Další zásah hasičů si vyžádaly připálené potraviny ponechané bez dozoru v Liberci,“ popisují hasiči s tím, že požár byl hlášen ve Vinařské ulici v osmém patře panelového domu.

Ani neděle se však neobešla bez zásahu hasičů. Krátce po poledni byli povolání do Zákup, kde začal hořet olej na pánvi. „Vzniklý kouř spustil elektrickou požární signalizaci,“ uzavírají hasiči s tím, že ve všech případech provedli průzkum a odvětrání prostor. Nikdo nebyl zraněn.

Jak uhasit požár oleje?

Hasiči se však rozhodli napsat několik zásad, jak zvládnout požár jedlých tuků a olejů. V prohlášení zveřejněném na oficiálních stránkách uvádí, že vznícení oleje může způsobit závada na fritéze, zapomenutá pánev s olejem po smažení na zapnutém sporáku. „Tím, že se olej neustále zahřívá, dosáhne v určitou chvíli teploty vznícení. To znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení plamene,“ dodávají hasiči. „Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje – vypnutím sporáku nebo odpojením fritézy z elektrické sítě. Zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě – a to pomocí prostředků běžně se nacházejících v domácnosti – zaklopení plechem na pečení, kovovou pokličkou, případně mokrou vyždímanou utěrkou,“ radí hasiči s tím, že lze pořídit i speciální hasicí deky vhodné do domácnosti. Na uhašení požáru oleje lze i hasicí přístroj třídy F, ale je nutné držet se návodu.

„Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý a nechte horký olej vychladnout, neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení,“ uzavírají hasiči a varují, aby lidé nemanipulovali s nádobou, v níž je rozpálený hořící olej, jelikož pokud by došlo k rozlití oleje, mohl by se požár rozšířit. „Nikdy nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem vody, nashromážděné teplo v oleji způsobí prudké odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prostoru a rozšíření požáru,“ varují hasiči s tím, že by člověk mohl utrpět i popáleniny. V případě, že by nešlo požár uhasit, obraťte se na hasiče.

