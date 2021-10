Kamioňák na Jindřichohradecku měl vytlačovat a schválně nabourat do před ním jedoucího BMW. V jednu chvíli auto dokonce tlačil před sebou, pak od nehody ujel. Policisté ho trestně stíhají. Proč to udělal, neřekl.

Dramatické chvíle zažil řidič BMW na silnici II/134 od Popelína na Panské Dubenky v Jihočeském kraji. Řidič kamionu v několikatunovém MANu do něj podle policie 18. června zhruba 250 metrů od Popelína úmyslně narazil.

Tím to ale neskončilo, řidič kamionu do něj narážel opakovaně, a to do jeho boku. Pak se mu dokonce povedlo ho vytlačit smykem před sebe. Podezřelý řidič od nehody ujel. O šest dní později se řidiče podařilo vypátrat.

U osobáku vznikla škoda kolem 150 tisíc, na nákladním autě asi 30 tisíc korun. „Jindřichohradečtí dopravní policisté přečin precizně zadokumentovali. Dne 29. září převzal podezřelý muž sdělení podezření prostřednictvím policistů z obvodního oddělení Milevsko. Využil svého práva a ke spáchanému činu nevypovídal. Nyní je dopravními policisty trestně stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení,“ uvedla mluvčí policie Hana Bílková Millerová.