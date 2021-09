Teprve čtyřletý klouček spadl do šachty na vodu ve sběrných surovinách a zemřel. Na místě zasahovala záchranka, hasiči a policie. Otec prozradil něco z toho, co se před tragédií událo.

Policie zjišťuje okolnosti, které ve slovenském Krásnohorském Podhradí v okrese Rožňava vedly ke smrti malého chlapce (†4). Hoch v areálu sběrných surovin spadl do šachty na vodu sloužící k případnému hašení požárů. Hluboká úzká šachta byla přitom zakrytá plastovým poklopem, uvedl portál Noviny.sk.

Otec Milan (40) v době nešťastného úmrtí Jozífka, kterému v rodině a mezi kamarády nikdo neřekl jinak než Kiki, právě doma osazoval nová plastová okna, napsal Nový Čas. Rodina bydlí nedaleko místa tragédie, a tak byl na místě téměř okamžitě. On i celá jeho rodina nyní chlapečka oplakávají.

„Oznámili nám to pracovníci sběrného dvora. Hned jsem utíkal na místo, ale zachránit se ho už nepodařilo. Našeho Kikiho vytáhli až přivolaní hasiči, kteří nejdřív museli vyčerpat vodu. Celá rodina je z toho zdrcená,“ uvedl podle Nového Času nešťastný otec. Ani Milan ani záchranáři už chlapci život vrátit nedokázali.

Podle otce chlapeček odešel do areálu se svou 14letou kamarádkou. Proč a co tam chtěli dělat, ale Milan neví. Podle Nového Času otec nesouhlasí s provedením pitvy. „Jenom ho zohaví, život mu to už nevrátí,“ říká.

Případem se zabývá policie.