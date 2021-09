Kolem páté hodiny odpoledne v neděli 19. září zastavila před bytem v Újezdečku na Teplicku maminka se svým dítětem. Zaparkovala před domem a chtěla z auta vyndat svoje dítě, když k ní podle informací Teplického deníku přišel muž, který na ni údajně začal křičet s tím, že batole unesla. „Jako každý den jsem přijela se synem k domu v Újezdečku, kde jsem zaparkovala a chtěla jsem jít do bytu. Po vystoupení z auta mě napadl muž a chtěl mi unést syna, který byl v tu dobu ještě v autosedačce,“ popsala maminka. Ženě se podařilo muže odstrčit a dát se na útěk.

Surově ji napadl

Muž ji ale podle jejích slov dohonil a napadl. Maminka osmnáctiměsíčního dítěte pro CNN Prima News popsala, že ji bil pěstmi do obličeje, kopal ji a klečel jí na krku. Z rukou se jí snažil vyrvat klíče. Vyděšené ženě se podařilo dostat zpět do auta, ovšem tím to neskončilo. „Znovu křičel, že mi vezme syna,“ popisuje.

Zachránci ukousl prst

Sousedka spolu se stěhováky, kteří byli zrovna na místě, osmadvacetiletého muže zpacifikovala. „Byl extrémně agresivní. Na pravé ruce mám zlomené kůstky, na levé mám pak ukousnutý palec včetně kůstky,“ uvedl jeden ze stěhováků Zdeněk s tím, že má prst přišitý a čeká, zdali se znovu uchytí. Případem se zabývá policie. Podle informací CNN Prima News měl být muž pod vlivem drog a údajně skončil v psychiatrické léčebně.

