Shanice Youngová zemřela naprosto tragicky. Jednatřicetiletá žena byla nalezená se střelnou ránou v hlavě v neděli v New Yorku. Její smrti údajně předcházela hádka mezi jejím expartnerem a novým přítelem. Potyčku mezi dvěma muži se měla snažit ukončit. Sama zemřela spolu se svým nenarozeným dítětem. Policie nyní pátrá po muži, který vystřelil.

V neděli v brzkých ranních hodinách došlo k hádce v newyorském Harlemu, která vyústila k fyzické potyčce, do níž měl být zapleten expřítel a současný partner Shanice Youngové. Jednatřicetiletá žena se podle informací britského deníku Daily Mirror snažila muže roztrhnout a došlo k výstřelu.

Tragickou smrt ženy má údajně na svědomí Justin Soriano (40), který z místa činu prchl. Policie po něm pátrá. „Naši detektivové z newyorské policie potřebují vaši pomoc při hledání Justina Soriana. Je hledaný kvůli střelbě na jednatřicetiletou ženu, která měla fatální následek,“ uvedli policisté.

Střelba po oslavě

Shanice prožívala šťastné chvíle v životě. Byla těhotná, a co nevidět měla na svět přivést své třetí dítě. Střelba se odehrála poté, co skončil těhotenský večírek, který pro ni její blízcí uspořádali. Náhlá smrt ženy šokovala její rodinu. Její dvě dcery, kterým je pouze šest a patnáct let, zůstaly náhle bez mámy.

„Shanice je obětí,“ uvedla její sestra Melanie s tím, že Shanice byla těhotná už potřetí. „Kdybych včera v noci věděla, že to bylo naposledy, kdy jsem tě naposledy viděla, zůstala bych s tebou, byla bys naživu,“ dodala Melanie.

