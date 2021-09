Thomas Byron Stemen (51) se přiznal k nechutnému útoku na zákaznici v supermarketu Fine Foods v americkém Marylandu. Když postarší dáma vracela nákupní košík, ucítila lehké píchnutí na hýždích. Muž do ní zkusil injekcí vpravit své vlastní semeno. Za odporný útok dostal tvrdý trest.

Záběry z kamerového systému zachytily útočníka, který do nic netušící ženy zezadu zapíchl jehlu. Dále je na videu vidět, jak se Katie Petersová otáčí ve snaze zjistit, co jí způsobilo bolest. Stemen, který stojí za ženou, jí měl do ucha pošeptat: „Jak píchnutí od včelky, že?“

Vyděšená žena ihned odešla z obchodu a muž ji začal pronásledovat k jejímu autu. Paní Petersová se zamkla a ihned zavolala svému synovi, že jej přijede navštívit, jelikož ji sleduje neznámý muž. „Cestou mě rána začala velice pálit,“ uvedla následně policii.

Dle deníku Mirror si celou dobu říkala, že muž do ní vpíchnul jed nebo použitou stříkačku s HIV. Policejní vyšetřování však ukázalo, že se jednalo o semeno patřící pachateli útoku. Uvedla, že během prohlídky našla v Stemenově autě velkou injekční stříkačku naplněnou tekutinou, která se shodovala se vzorkem z kalhot napadené ženy.

Petersová bydlela ve stejné ulici jako agresor. Ten se již dříve pokusil poškodit další lidi, ale vždy bez úspěchu. „Pokud jste viděli videozáznam z obchodu, mohli jste si všimnout, že muž se chová trpělivě a není nervózní. I díky tomu si myslíme, že to neudělal poprvé,“ sdělila médiím zástupkyně šerifa Jacklyn Davisová.

Podle dostupných soudních záznamů byl Stemen již v roce 2013 předveden před soud kvůli podezření z domácího násilí. K napadení v supermarketu se soudu nakonec přiznal. Za svůj poslední nechutný kousek dostal bez milosti rovnou 10 let vězení.