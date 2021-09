Ještě před výbuchem vznikl v dole malý požár. Když ho likvidovala skupina záchranářů, ozvala se obrovská exploze. Uvnitř dolu bylo tehdy 105 lidí. Nepřežila ani polovina. Část horníků zemřela vinou silného výbuchu, většina se však udusila zplodinami a hořícím uhelným prachem, který jim ubíral kyslík.

Záchranáři se ihned pustili do akce, bohužel i přes jejich rychlou práci mnoho lidí zemřelo. Práci záchranných týmů také komplikovalo zničené zařízení dolu. Výbuch mimo jiné přerušil umělé větrání, poškodil rozvod požární vody, rozvod elektřiny, dopravní zařízení i spojení s dolem.

Na místě byl tehdy i třicetiletý Jaroslav z Horního Jiřetína. Celá jeho rodina pracovala na šachtě Pluto a on si udělal kurz důlního záchranáře. Těsně předtím, než se ozvala exploze, vyjel s kolegy na povrch a nechal se vystřídat. Pak přišla strašná rána. Muž, který se dnes věnuje historii hornictví, popsal své zkušenosti pro Deník.

„V tu chvíli jsem byl ve sprše a nic neslyšel. Tekla na mě voda a chlapi vedle mě se jako vždy hlasitě bavili. Pak přiběhl do sprch kolega v civilu, který chtěl jít na nohejbal do Louky, a zavolal: kluci, bouchlo Pluto! Nevěřili jsme mu, jenže najednou přestala téct voda, a nám došlo, že měl pravdu,“ popsal osudné momenty.

Bylo to pro něj těžké, v dole měl kolegy a přátele, kteří tam zemřeli. Vytahování mrtvol se nezúčastnil, protože byl příliš mladý a mohl by stresem zkolabovat. „První čety prošly šachtu a zjistily, kde jsou živí a kde mrtví. Pak jsme dole jen zazdívali a do centra nešli, protože tam vznikl velký oheň,“ prozradil Deníku. Hrozná událost ho ale roky trápila a nakonec musel vyhledat odbornou pomoc.

Prioritou bylo kromě pátrání po přeživších hlavně zabránit dalšímu šíření požáru, což se báňským záchranářům nakonec s vypětím sil podařilo. Pak také vyprošťování těl mrtvých horníků. Poslední tělo bylo z dolu vytaženo až dlouhé čtyři měsíce po havárii.

Případ nebyl pořádně prošetřen. Trestní stíhání prokurátor zastavil, i když vyšetřovací spis neviděl. Nešlo o ojedinělou tragédii, která tento důl postihla, už v minulosti tam při několika událostech zemřelo několik horníků.

Těžba na Plutu II byla definitivně zastavena až v roce 2000 a o pět let později žádal vyšetřovatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) Ilja Pravda státní zastupitelství v Ústí nad Labem, aby případ znovu otevřelo. Krajské státní zastupitelství však tehdy obnovu vyšetřování zamítlo.