V areálu lovosické chemičky společnosti Preol bylo v pondělí v noci pořádně rušno. Před jedenáctou hodinou v ní došlo k výbuchu. Vzňal se unikající plyn hexan. Příčinou výbuchu je zřejmě závada na separátoru řepky. Několik lidí se zranilo. Na místě stále zasahují dvě jednotky hasičů, požár se podařilo lokalizovat v úterý krátcce po jedenácté hodině, zásah však nejspíš potrvá do večera.

„Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu,“ uvedli hasiči v nočních hodinách na sociální síti. Hašení na místě komplikovala statika budovy.

Při explozi se zranili tři lidé. Šlo o hasiče. Nejhůře zraněný muž byl transportován do popáleninového centra pražské Vinohradské nemocnice. Dopravil ho tam vrtulník. „Tři lidé byli zraněni, jeden utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do pražského popáleninového centra,“ řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Ostatní zraněné odvezly ambulance do okolních nemocnic. Na místě se poranil i čtvrtý člověk, ale jeho stav nesouvisí s výbuchem.

„V Lovosicích se v úterý při společném zásahu po výbuchu v chemickém závodě zranili 3 členové jednotky podnikových hasičů. Přejeme kolegům brzké uzdravení. Věříme a doufáme, že se brzy vratí do služby, aby mohli znovu zachraňovat lidské životy,“ uvedli hasiči na Twitteru.

Explodoval hexan

Příčinou výbuchu byla zřejmě závada na separátoru řepky. „Explodoval vysoce hořlavý hexan, používaný při lisování řepky, linka byla v době havárie odstavená,“ doplnil mluvčí hasičů. První byli podle něj na místě hasiči Lovochemie. „Dostali informaci, že v dané budově došlo k drobnému zahoření, oni to šli prozkoumat. Došlo k zahoření na kabelovém vedení, na elektroinstalaci. To zlikvidovali a při návratu došlo k neočekávanému výbuchu hexanu. To nikdo neočekával, protože linka byla odstavená, byla na ní plánovaná údržba. Bude předmětem šetření, jak k tomu všemu mohlo dojít,“ dodal Rudolf.

Preol patří do skupiny Agrofert. „Ta událost se stala v době, kdy nabíhala odstávka a naši lidé říkají, že dodrželi veškeré předpisy a nařízené postupy, takže je to pro nás otázkou a záhadou. Vedení společnosti Preol předběžně odhaduje, že příčinou výbuchu pravděpodobně mohla být technická závada. Přesnou příčinu určí v příštích dnech policejní vyšetřování,“ řekl ČTK mluvčí skupiny Karel Hanzelka. Podle něho je brzy zatím i na odhad škod. „Nedošlo k žádnému ohrožení životního prostředí ani zdraví obyvatelstva, dovnitř nás ale zatím nepustili, pokračují dohašovací práce“ dodal. Doplňují informace k události podle něj zřejmě nebudou k dispozici dřív než v pátek 9. července.

Kvůli zásahu musela policie v noci uzavřít silnici I/15, ta už je ale opět průjezdná. Zavřená ale zatím zůstává železniční trať Lovosice - Česká Lípa, v úseku Žalhostice - Lovosice nahradily podle informací z Českých drah vlaky autobusy.

Unikly do ovzduší nebezpečné látky?

Preol je zpracovatelem řepkového oleje a největším výrobcem biopaliv v Česku a zabývá se také výrobou řepkového oleje pro použití v potravinářství. Patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle hasičů exploze nastala v hale o rozměrech 35 krát 20 krát 25 metrů. V noci na místě zasahovalo 12 jednotek, dopoledne už jich tam podle Rudolfa bylo jen sedm. Pět jednotek doplňovalo vodu do stabilního hasicího systému budovy, další dvě přímo zasahovaly. Hasiči původně ochlazovali budovu zvenčí, pak ale tyto práce zastavili na doporučení technologa, který se obával o statiku budovy. „Statik ale zhodnotil, že jsou ty konstrukce stabilní, je to dobře postavené, ten provoz je moderní, takže použití vody ve velkém množství není problém,“ řekl.

Po ochlazení budovy z 200 na 50 stupňů Celsia již podle Rudolfa nehrozilo vznícení hexanu a hasiči mohli provést průzkum vnitřních prostor a stanovit postup hasebních prací. „Po částečným rozebrání obvodových stěn haly a demontáži technologického prostupu do extraktoru byla do extraktoru dopravována voda se smáčedlem s cílem snížit teplotu na přijatelnou mez,“ popsal zásah mluvčí. Hasiči ale po celou dobu měřili koncentraci hexanu.

Žádné nebezpečné látky do ovzduší podle mluvčího hasičů neunikly. Řepka, která se na lince zpracovává, není nebezpečná pro životní prostředí a hexan beze zbytku vyhoří. Na nedalekém Labi hasiči postavili norné stěny. „Okamžitě po příjezdu jednotek na místo a zvolení hasební techniky jsme přistoupili k ucpávání kanalizační sítě v areálu gelovými polštáři a na Labi jsme instalovali u výpustních otvorů norné stěny tak, abychom v případě jakéhokoliv úniku hasebních látek mohli tu kapalinu jímat přímo u areálu chemičky a aby nám v proudu Labe nebyla unášena směrem k Ústí nad Labem ,“ doplnil Rudolf.