Seniorka z Prahy si na Kvildu vyrazila na sběr borůvek. V lese ale překvapila zmiji, která ji následně kousla. Když došlo ke kousnutí, bylo kolem poledne. O pomoc si žena řekla zhruba o dvě hodiny později.

A to byl jeden z mála faktorů, který v celé situaci hraje hlavní roli. „Na místě jsme byli velice rychle a zjistili, že paní skutečně uštkl had do prstu. Ranku jsme ochladili, paní byla během ošetření velice neklidná a spíše se věnovala svému pejskovi, než nám. Vzápětí přijel sanitní vůz Zdravotnické záchranné služby z Modravy a jeho posádka si ženu už převzala do péče,“ popsal výjezd Jan Ritter, zasahující člen Horské služby Šumava.

Záchranná služba pak ženu připravila k transportu do nemocnice. Během toho se ale situace začala komplikovat. Žena začala mít oteklý jazyk a obličej. „Podle informací ze ZZS si totiž žena celou dobu před naším příjezdem vysávala jed z ranky a vše polykala. Podle lékařů proto utrpěla vážnou alergickou reakci, která ji výrazně ohrozila,“ doplnil Jan Ritter.

Horská služba proto všechny sběrače podobných plodin varuje před možným setkáním s jedovatým hadem. „Pokud už k uštknutí dojde, nesnažte se v žádném případě jed z rány vymačkat nebo vysát. Jestli nemáte možnost zchlazení, například ledem, zůstaňte v klidu na místě, co nejméně se hýbejte a ihned zavolejte pomoc,“ důrazně na návštěvníky hor apeloval Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Pokud se nacházíte v lese a nejste si jisti přesnou polohou, použijte v telefonu staženou aplikaci Záchranka. Ta vás dokáže rychle lokalizovat s přesností na metry, záchranáři díky tomu mají o starost méně s hledáním pacienta.