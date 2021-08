Let společnosti British Airways se vydal ráno 10. června 1990 z Birminghamu do španělské Málagy. Paluba byla skoro zaplněná, v letadle sedělo 81 cestujících. Mezi piloty byl i kapitán Tim Lancaster. Od vzletu do vystoupání do pěti tisíc metrů nic nenasvědčovalo dramatickým událostem, na palubě vládla dobrá atmosféra, letušky se vzorně staraly o pasažéry a piloti se zrovna chystali na snídani. Aby se najedli v co největším pohodlí, rozepnuli si bezpečnostní pásy.

Najednou se ale z pilotní kabiny ozvala strašlivá rána. Stalo se něco, co by jen stěží někdo očekával. Zdánlivě bezpečně připevněné čelní sklo letadla se najednou vymrštilo do prostoru a zmizelo kdesi v mracích. S cestujícími se začaly třást sedačky a letadlo začalo ztrácet výšku. Pilotům místo poklidné snídaně začal boj o život.

V tu chvíli do kabiny bušil vichr o rychlosti 600 km/h. První důstojník se i tak hrdinně pral s řízením. Něco bylo ale špatně a nejednalo se jen o vylomené sklo. Jak se záhy ukázalo, kapitána Tima Lancastera vytáhl podtlak z kabiny a zkušený pilot k úděsu důstojníka visel přišpendlený z venku na bočním oknu! Jeho nohy zůstaly zaklíněny do řídicích pák, které tak kapitán tlačil dopředu. Tím se deaktivoval autopilot a letadlo začalo klesat.

Tim Lancester se každou chvíli mohl uvolnit a vyletět ven do neznáma, což by znamenalo jistou smrt. Záchrana naštěstí přišla včas od jednoho ze stevardů, který kapitána na poslední chvíli zachytil. Spolu s dalším kolegou Tima drželi za nohy, aby nemohl znovu vyletět z kabiny ven.

S kapitánem to ale i tak vypadalo bledě, nezdálo se, že by byl naživu. Venku čelil ohromné síle větru a jen stěží se mohl nadechnout. Jeho uniforma ho k tomu jen nemohla uchránit před mrazivou teplotou okolo -13 °C.

"Pořád jsem ho držel, ale slábly mi ruce a nakonec mi vyklouzl," vyprávěl stevard Ogden. "Myslel jsem, že ho ztratím, ale proud vzduchu ho ohnul do tvaru písmene U kolem oken. Tvář mu bouchala do okna, z nosu a z rány na hlavě mu tekla krev, jeho paže se chvěly a vypadaly, že měří aspoň metr osmdesát. Nejděsivější byly jeho vytřeštěné oči. Dokud budu žít, nikdy na ten pohled nezapomenu,“ svěřil se.

Mezitím se pilot pokoušel co nejrychleji klesat. Tísňové volání se mu kvůli velkému hluku podařilo poslat až za dlouho, ale nakonec dostal povolení k přistání v Southamptonu. Ačkoli pilot čelil kritické situaci, přistát s poškozeným letounem nakonec dokázal. Ač se to zdálo neuvěřitelné, Tim Lancaster podivnou a nebezpečnou příhodu přežil. Utrpěl omrzliny, řadu podlitin, měl nadvakrát zlomenou pravou ruku, zlomený levý palec, ale žil.

A proč okno vypadlo? Odpověď je prostá, bylo špatně přišroubované. Údržbáři v časové tísni použili jiné šrouby, než ty, které byly předepsány. Když letadlo vystoupalo do určité výšky, nedokázaly šrouby vydržet přetlak a okno povolilo.