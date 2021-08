V klidu u Slaného předjížděl pomalu jedoucí kolonu, do cesty mu ale zřejmě schválně vjel řidič kamionu. Pak na řidiče vozu začal i najíždět! Firma se za řidiče postavila, prý je chyba na straně řidiče osobáku. Co na to dopravní expert?

K incidentu došlo ve čtvrtek pár minut po třetí odpoledne na obchvatu u Slaného ve směru na dálnici D8. Mladý řidič v zeleném autě předjížděl dle jeho slov pomalu jedoucí kolonu, v té chvíli jel asi stokilometrovou rychlostí.

Když se přiblížil ke kamionu, ten zničehonic agresivně vybočil do jeho dráhy. „Najednou náklaďák před námi, tak jsem se rychle zařadil za něj. Když to šlo, tak jsem ho předjel, on pak na nás začal najíždět,“ říká mladý řidič.

Na jednání řidiče se zeptal i ve firmě, kde pracuje. „Řekli nám, že jsme prý měli údajně řidiče vybrzdit, že to má i natočené. Dál s námi už nechtěli komunikovat,“ dodal řidič osobního auta s tím, že verze firmy není pravdivá. „Ta myška, kterou nám tam hodil, nemá s vybržďováním nic společného,“ doplnil.

Zástupce firmy pro Blesk uvedl, že na vině jsou oba řidiči. Slíbil zaslat i video, které bohužel nedorazilo.

Byl nervózní, možná spěchal

Podle dopravního experta Platformy VIZE 0 Romana Budského byla chyba zřejmě na obou stranách řidiče. „Myslím si, že řidič kamionu chtěl předjíždět vozidlo před ním, ale když si všiml řidiče zeleného auta, rychle se vrátil zpět do svého pruhu. Řidič osobáku ale mohl pokračovat, ale nepokračoval,“ řekl Blesku.

Co se dělo pak, není vidět. „Když se sejdou dvě horké hlavy, tak to může skončit i nehodou. Na druhém záznamu se chce kamioňák vrátit zpět do jízdního pruhu, ale řidič osobáku ho nepustil. Stačilo jen pustit nohu z plynu,“ dodal s tím, že to mezi řidiči nebylo ani kolegiální. Nechtěl být kritický ani na jednu stranu. Myslí si, že řidič kamionu pospíchal a chtěl tak využít každou možnost k tomu někoho předjet.