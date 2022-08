Už devět let uběhlo od dvojnásobné vraždy, která šokovala celé Česko. Na rodinné dovolené v Egyptě zemřely Monika (†36) a Klárka (†8) Kramné. Češky zemřely 30. července 2013 v hotelovém resortu Titanic Palace v egyptské Hurghadě. Za jejich vraždy byl později pravomocně odsouzen manžel Moniky a otec Klárky Petr Kramný (43), který od počátku odmítal, že by měl s jejich smrtí cokoliv společného, a nadále usiluje o obnovu procesu.

Měla to být pohodová rodinná dovolená. V létě roku 2013 odletěla rodina Kramných do Egypta, aby tam prožila radostné chvíle. Zájezd se však změnil v tragédii v noci z 29. na 30. červenec, kdy v hotelovém pokoji zemřely Monika a Klárka. Podle výpovědi Petra Kramného všem bylo celý den špatně. Osudný večer měl jít Kramný do koupelny a manželku s dcerkou nechat v pokoji.

Po návratu si údajně lehl do postele a usnul. Později zjistil, že jsou mrtvé. „Zjistil jsem nejdříve, že je dcera mrtvá. Když jsem na ni sáhl, byla celá ledová. Okamžitě jsem rozsvítil světlo a zjistil jsem, že je celá flekatá, fialová, takže jsem ji začal oživovat,“ uvedl tehdy podle informací Tn.cz Petr s tím, že křičel na manželku, která taktéž bezvládně ležela na posteli.

Telefonát na pojišťovnu

Volal proto o pomoc na hotelovou recepci a rovněž telefonicky kontaktoval českou pojišťovnu s tím, že dcerka a manželka jsou mrtvé, co má dělat. „Dobrý den, Kramný u telefonu. Stala se mi taková věc… Jsem v Egyptu na dovolené a před chviličkou jsem vstal a zjistil jsem, že má manželka s dcerou jsou mrtvý… Že umřely ve spánku. Co mám dělat dál? Mám u vás pojištění,“ měl říci tehdy do telefonu podle přepisu telefonátu, který zveřejnil spolek Šalamoun.

Případu se ujala egyptská policie, jejíž první vyšetřovací verze byla, že se Češky otrávily jídlem. Kramnému byl kvůli pokračujícímu vyšetření zabaven pas, aby se nemohl vrátit do rodné země. Zatímco pobýval v Egyptě, poskytoval rozhovory médiím. Brzy však začalo vycházet najevo, že Kramného verze o tom, že rodina se otrávila jídlem, nesedí.

Egyptské vyšetřování

V Egyptě provedli pitvu těl, která ukázala, že žaludky obou obětí byly rozleptány silnou dávkou kyanidu draselného. „Na 60 procent je za tím vražda, z níž je podezřelý právě manžel,“ uvedla tehdy pro Lidové noviny egyptská policie. Ostatky Moniky a Kláry byly později převezeny zpět do České republiky. Odborníci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě-Porubě provedli další pitvu.

Jak Blesk o zločinu informoval?

Čtěte na stránce:

Kramný mezitím z Egypta českým médiím poskytl fotografii z dovolené. Na veřejnost se dostaly i fotografie pokoje, v němž zemřela jeho manželka i dcera. Kvůli probíhajícímu vyšetřování se nemohl zúčastnit osobně pohřbu Moniky a Klárky, který proběhl 14. srpna v Karviné. Poslední rozloučení sledoval přes internet z Egypta.

Detektor lži

Do Čech se vrátil až v říjnu po třech měsících strávených v Egyptě. V lednu roku 2014 podstoupil detektor lži. „Zazněla otázka, jestli má Petr nějaký přímý podíl na smrti rodiny. Jeho odpověď „ne“ vyhodnotil jako lživou,“ prozradil tehdy zdroj Blesku. V únoru ho Okresní soud v Karviné vzal do vazby.

Vyšetřování moravskoslezští kriminalisté uzavřeli v dubnu roku 2015 s tím, že Klárka s Monikou zemřeli po zásahu elektrickým proudem. Nebylo však jasné, co mohl mít Kramný za motiv k vraždě své rodiny. S Monikou údajně měli mít dlouhodobé problémy v manželství. Další verzí bylo, že Klárka zemřela nedopatřením, když se mamince pokoušela pomoci.

Rozsudek

Po vleklém procesu, při němž dokonce byli odsouzeni i dva soudní znalci za křivou výpověď, byl v lednu roku 2016 odsouzen na 28 let za mřížemi. K odsouzení dopomohl telefonát na pojišťovnu z Egypta, výpověď na detektoru lži i telefonát s jeho přítelem, v němž mu měl říci, že mu to v tom Egyptě vyšlo.

„Do obrazce osoby hluboce zasažené a překvapené smrtí svých nejbližších rovněž nezapadá zjištění, že obžalovaný ihned poté volá prvně matce do ČR, ptá se jí, co má dělat, přičemž sám následně kromě zabušení na dveře vedlejšího pokoje a požádání o pomoc nedělá nic, naopak vzápětí klidně volá na asistenční linku Allianz pojišťovny, má připravené smlouvy, plynule komunikuje s operátorkou, sděluje požadované údaje atd.,“ uvedla v rozsudku tehdy soudkyně Renata Gilová.

Čekání na nový zákon?

Kramný stále bojuje za očištění a tvrdí, že je nevinný. Loni prostřednictvím své obhájkyně Jany Rejžkové podal žádost o obnovu procesu, ale ta byla tehdy náhle stažena. „Návrh jsme vzali zpět, ale bude podán později. Kvůli vypracování dodatků ke znaleckým posudkům,“ řekla před časem k důvodům advokátka.

Možným důvodem však patrně byla i očekávaná novela trestního zákona, která vstoupila v platnost počátkem roku 2022. Podle ní nesmí o případné obnově procesu rozhodovat senát, který vedl původní proces a vydal rozsudek.

O případné obnově procesu tedy nyní má rozhodnout jiná soudkyně. Pokud ale ta obnovu schválí, vrátí se kauza původnímu senátu.