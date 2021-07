Ve věku 62 let zemřel českolipský strážník městské policie Jiří Vyčichlo. „S velkou bolestí se loučíme s naším kolegou a kamarádem, který by za pár měsíců oslavil u městské policie 30 let. V našich srdcích zůstane navždy,“ uvedli na svých facebookových stránkách českolipští městští policisté.

Strážníkovu věrnost službě ocenil v listopadu 2017 i ředitel Městské policie Vladimír Jeník. Vyčichlo tehdy spolu s kolegou Jiřím Zapletalem obdržel ocenění za věrnost a dlouhodobou službu v MP Česká Lípa.

Pod smutným oznámením o odchodu dlouholetého kolegy se brzy objevily kondolence a vzpomínky především z řad jeho známých a spolupracovníků. „Skvělý kolega, skvělý člověk,“ napsal Marek M., „Musel jsem to rozdýchat.... Je mi to moc líto... Skvělý kluk, jsem rád a bylo mi ctí, že jsem s ním mohl několik let sloužit u MP.... Upřímnou soustrast rodině a všem hodně síly...,“ napsal Bohumír H.. Podobně jako on desítky dalších lidí pak rodině vyjádřily soustrast.