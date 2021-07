Další rána pro pašeračku Terezu. Kvůli nejasnostem ohledně jejího právníka v případu byl odložen její odvolací soud. Jednou z posledních nadějí na záchranu, případně zmírnění trestu, je pro ni toto slyšení. Právě proto hodně záleží na tom, kdo ji bude zastupovat. Jelikož ale Tereza opakovaně měnila právní zástupce, teď se o ni podle všeho přetahují hned tři advokáti. Soud tak neví, komu má dát přednost. A to přineslo, jak jinak, další odročení. Tentokrát na neurčito!

Soud v Pákistánu chce vědět, kdo bude skutečným Tereziným právníkem v nastalém jednání. Blesku to řekl zasvěcený zdroj z Pákistánu. Soud si podle něj předvolal zástupce velvyslanectví České republiky, aby potvrdil jméno muže, který bude Terezu zastupovat.

Saif ul Malúk, Navíd Básir a Asghar Dogar. Všichni tito advokáti tvrdili, že Terezu zastupují. To vyvolalo zmatek, a proto chce soud znát jasné stanovisko, kdo z nich českou pašeračku reprezentuje při projednání jejího odvolacího řízení.

„Soud byl opět odročen, soudci toho dne projednali asi 10 případů. Ty zbývající, včetně případu paní Hlůškové, odročili. Advokát avizoval, že bude neprodleně žádat o nový termín,“ uvedla pro Blesk mluvčí Ministerstva zahraničních věcí České republiky Eva Davidová.

Podle zdroje Blesku představitel velvyslanectví, pan Atini, soudu řekl, že úřad na Terezu v případě volby právníka nebude tlačit. „Tereza si může právníka sama vybrat,“ sdělil Atini soudu. Dále uvedl, že naposledy doporučil Hlůškové, aby si najala Saifa ul Malúka. Ten je považován za legendu v oboru. Soud následně odložil případ na neurčito.

Právník Asghar Dogar poslal Tereze dopis do vězení, ve kterém ji žádá, aby napsala svému velvyslanci, jmenovala svého právníka a objasnila tak celou situaci. Poté by podle něj bylo možné zaslat zprávu vrchnímu soudu, ve kterém by mělo být uvedeno jméno zastupujícího.

Tereza si v Pákistánu odpykává více než osmiletý trest odnětí svobody za to, že se na začátku roku 2018 měla pokusit ze země propašovat několik kilogramů heroinu v cestovním kufru. Jednou z posledních nadějí na záchranu, případně zmírnění trestu, je pro ni právě odvolací soud.