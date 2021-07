Bývalá učitelka na střední škole Carrie Cabri Wittová (47) z Alabamy v USA skončila ve vězení. Dříve tvrdila, že má mít ústavní právo na to, mít sex se dvěma studenty. Těm bylo 17 a 18 let. Kontroverzní případ trval dlouhých 5 let a minulý čtvrtek si Wittová vyslechla trest. Odsedí si deset let ve vězení.