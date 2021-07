Od pondělí slovenská policie v souvislosti s dřívějším rozhodnutím vlády začala na vybraných hraničních přechodech kontrolovat, zda cestující dodržují povinnosti ohledně elektronické registrace při vstupu do země, případně zda splňují podmínky pro výjimky z karantény. Menší hraniční přechody Slovensko uzavřelo. Průjezd znemožňují betonové zátarasy. Lidé z pohraničí zuří a proti uzavření protestují. Nedostanou se totiž do práce. Situace se hodně vyhrotila na Vlárském průsmyku, kde se lidé dokonce pustili do betonových zátarasů.