Pašeračka Tereza si ve vězení v Láhauru sice odpykává už čtvrtý rok, stále se ale těší se, že se na ni usměje štěstí a její trudný pobyt za mřížemi v Pákistánu konečně skončí.

Pomoci jí k tomu má, alespoň podle jejího přání, odvolací soud. Po mnohém otálení se měl konat 29. června, nyní ale opět došlo k odkladu. Tereza doufá, že ji dostane na svobodu její staronový právník Sajf ul-Malúk. U očekávaného odvolacího soudu by se měly znovu přezkoumávat důkazy a původní zápis obvinění, protože se v nich údajně našly nesrovnalosti.

Hvězdný advokát Malúk, považovaný ve své vlasti za právnickou extratřídu, má zřejmě tolik práce, že nestíhá. To byl ostatně důvod, proč s ním Tereza už jednou přestala spolupracovat a raději si našla právníka, který se jí mohl věnovat více...

Malúk měl nicméně Terezu opět zastupovat před soudem předposlední červnový den, což se ale nestalo. Z 29. června bylo jednání odloženo až na 14. července.

Tereze, kterou v roce 2018 přistihli na pákistánském letišti s devíti kilogramy heroinu v kufru, nejspíš pomáhá ještě další veličina. Podle místního zdroje Blesku se s ní ve vězení totiž měl sejít velvyslanec České republiky v Pákistánu.

Šéf českého zastupitelského úřadu podle pákistánského novináře Alího Aršáda s Terezou probíral její problémy a naděje, které vkládá do odvolacího soudu. „Velvyslanec se zadrženou Češkou probral varianty dalšího možného vývoje a postupu,“ potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Pracovníci české ambasády v Pákistánu včetně konzula i velvyslance jsou s Terezou v kontaktu dlouhodobě a poskytují jí konzulární pomoc.

Ať ale už Tereza u soudu dopadne jakkoli, svítá jí naděje, že by se mohla na svobodu dostat do dvou let. Tvrdí to alespoň jeden z jejích bývalých právníků, který si myslí, že ji z vězení předčasně propustí už proto, že se jedná o ženu.