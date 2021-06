Podle policejní mluvčí Markéty Johnové byla nehoda hlášena krátce po 17:45, auta bourala mezi kilometry 12 až 12,5 ve směru na Chomutov. Dálnice je neprůjezdná mezi 9. a 18. kilometrem. Mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová uvedla, že hasiči nemuseli nikoho vyprošťovat.

Podle informací Blesku bude dálnice ve směru na Slaný uzavřena zhruba do 21 hodin. Prvotní informace hovoří o tom, že během hustého deště řidič nepřizpůsobil svou rychlost situaci a narazil do stojícího vozu před ním. Zranilo se i dítě, které vrtulník transportoval do nemocnice v Motole.