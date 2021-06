Svět se tehdy dvaadvacetileté blondýnce obrátil vzhůru nohama začátkem ledna 2018. Na letišti v Láhauru totiž celníci v jejím kufru našli téměř devět kilo heroinu. O rok později si vyslechla svůj trest - osm let a osm měsíců si odpyká v pákistánské věznici. Od soudu odcházela v slzách a s verdiktem se nehodlala smířit. Trvalo však roky, než došlo na její odvolání.

Řízení bylo naplánováno už několikrát, nakonec však vždy bylo zrušeno. Mohl za to koronavirus i stávka soudců. Během let navíc Tereza vystřídala několik právníků. „Za dva roky její bývalý právník nedosáhl rozhodnutí o odvolání. Selhal a Tereza se na něj rozzlobila. Tereza nyní vkládá naděje na propuštění do Navída Básira,“ uvedl dříve pro Blesk pákistánský novinář Alí Aršád s tím, že Navíd je právník, který má bohaté zkušenosti s drogovými případy.

Dočká se vytouženého propuštění?

Nyní soud její žádost konečně přijal a řízení by podle Aršáda mělo proběhnout 17. června. Datum soudu Blesku ve středu potvrdila také mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová. „Ano, mohu potvrdit, že řízení by mělo proběhnout zítra (ve čtvrtek - pozn. red.), žádné bližší informace k němu ale nemám. Komunikace tam probíhá, asistent konzula za ní jezdí a poskytuje jí součinnost,“ uvedla mluvčí.

Pohledná blondýnka zřejmě skutečně věří, že soud dopadne v její prospěch a bude zproštěna viny. „Tereza si zabalila věci a rozloučila se se svými spoluvězeňkyněmi. Doufá, že se brzy dostane domů,“ prozradil Blesku Aršád. Navíc dodal, že k příležitosti svého propuštění si Češka chystá speciální oblečení. Jak Aršád informoval již dříve, pohledná blondýnka ve vězení začala navrhovat oblečení. Nyní k tomu dodal pár detailů. „Tereza navrhla krásné šaty, které si chce vzít při zvláštní příležitosti. Chce v nich opustit brány věznice,“ sdělil.