Na muže byl vydán evropský zatykač pro podezření z majetkové trestné činnosti. Hledaného muže zadrželi policisté v úterý odpoledne v Liberci, stěžoval si však na bolesti břicha, a proto byl převezen do nemocnice v Děčíně. Tam se mu podařilo uprchnout okénkem na toaletě ve třetím patře, přestože ho měli hlídat dva policisté.

Ihned se rozjela velká pátrací akce a do vzduchu vzlétl i vrtulník. Nakonec byl vypátrán v Dolním Podluží. To se nachází 40 km od Děčína. „Ihned jsme zorganizovali rozsáhlou pátrací akci, do které byl zapojen i policejní vrtulník. Muž byl po třech hodinách zadržen v Dolním Podluží. Vytipovali jsme si několik lokalit, ve kterých by se muž mohl ukrývat,“ řekl pro TV Nova policejní mluvčí Daniel Vítek.

Ve středu v odpoledních hodinách byl muž ozbrojeným komandem převezen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ten rozhodl o tom, že bude vzat do předběžné vazby. Soud bude dále rozhodovat o vydání zadrženého do Rakouska.

Jak se muži podařilo hlídajícím policistům utéct, nyní šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jak televizi sdělila mluvčí GIBS Ivana Nguenová, inspekce bude zjišťovat okolnosti daného útěku.