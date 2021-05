Slavný brazilský DJ MC Kevin byl nevěrný své manželce s krásnou modelkou v jednom z hotelových pokojů. Dostal ale zprávu, že se po něm manželka shání, načež chtěl uprchnout. Když se ale přes balkón snažil dostat z pokoje, zaplatil za to životem.

Brazilský DJ MC Kevin se sice čerstvě oženil s Deolane Bezzerovou, ale sláva, alkohol a drogy sehrály své. Když si užíval přepychu v Rio de Janeiru, nabídl svému příteli Fontanellemu, jestli by si nechtěl dát trojku s modelkou Biancou Domingues, informoval Daily Mail.

Kamarád souhlasil a MC Kevin se měl s modelkou domluvit, že jí za sex zaplatí bezmála osm tisíc korun. Z řetězu utržený DJ ještě předtím vykopl z hotelu dalšího člověka, který si chtěl s krásnou ženou užít. Vše mělo zůstat v tajnosti, aby se Kevinova žena, třiatřicetiletá právnička, nic nedověděla.

Mezitím ale Kevinova ochranka zjistila, že Deolane, která bydlela v dalším z hotelových pokojů, se po svém manželovi shání. Ochranka ihned zkontaktovala Kevinova kamaráda, který nevěrníkovi rychle sdělil, že musí z pokoje s modelkou vypadnout.

Fontanelle řekl policii, že poté přešel na balkon, aby zjistil, zda MC Kevin s Domingues už skončili, aby mohli odejít, a všiml si MC Kevina visícího z balkonu, když se držel zábradlí ve snaze seskočit na hotelové apartmá ve čtvrtém patře. To bylo ale moc vysoko. Domingues už jen pak křičela, aby někdo zavolal sanitku a Fontanelle běžel Kevinovi pomoci. DJovi ale podklouzly ruce a on se zřítil k zemi. Byl ještě převezen do nemocnice Miguela Couta, zde ho ale prohlásili za mrtvého.