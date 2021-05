To, že se v domě seniorů občas něco ztratí, není při už chabé paměti dědečků a babiček nic moc zvláštního. V domově pro seniory v Českých Budějovicích se podobné případy ale odehrávaly až příliš často. Důchodci zde postrádaly své šperky nebo jmění z peněženek.

Podezření z krádeží připadlo na novou sestřičku. Že podezření bylo správné, se ukázalo, když kriminalisté údajnou zlodějku vystopovali až do zlatnictví. Zde měla kradené šperky prodávat jako zlomkové zlato. No a to spadla klec. Z hovorné sestřičky anděla se vyklubala zlodějka.

Minimálně v deseti případech prohledala pokoje a skříně staříčků, hledala krabičky, šperkovnice, kožené pytlíčky a odnesla si vždy jeden či dva kousky zlatých šperků, chtěla být totiž nenápadná. "Dohromady si při svých pokračujících krádežích přišla na bezmála 50 000 korun", informoval mluvčí policie Jiří Matzner.

Kriminalisté také poděkovali zaměstnancům pečovatelského domu, jejich všímavý a rozvážný přístup pomohl dopadnout tuto zlodějku.