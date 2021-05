„Na přiloženém videu můžete vidět nedávnou situaci při výjezdu naší CAS 30, kdy světelná signalizace byla včas zapnuta,“ napsali hasiči Brandýs nad Labem na sociální síť facebook s tím, že naštěstí si řidič všiml autobusu, který projel na červenou a strojník stihl včas zastavit.

Hasiči se rozhodli video publikovat jako prosbu, aby řidiči nebrali semafory u hasičské stanice na lehkou váhu. „Nejsou zde bezdůvodně a jejich spuštění trvá pouhou chvíli,“ dodávají s tím, že nechtějí nikoho napomínat, nebo dokonce trestat řidiče na videu, ale jde jim o to, aby všechny varovali. „Nedodržováním semaforů ohrožujete nejen sebe, ale i nás a případné další osoby,“ uzavírají hasiči.

Ovšem video vyvolalo na sociální síti velkou diskuzi. „Tyhle světla jsou dobré tak na koleje. Proč se nedává normální semafor? Občas jsou nepřehledná,“ uvádí uživatel Martin. „Jednou jsem jel, když se ten semafor spustil, a zastavil jsem včas,“ píše Petr. „Kluci, sorry, ale tohle jsme my už dávno odbourali. Do křižovatky bez rozhledu, nejlépe úplně zastavit! V tu chvíli by to všechno od*ral šofér CAS! Já vím, je to sice blbý, máte tam asi semafor a třeba i s trumpetou, ale prostě bohužel. Dávejte bacha,“ vyjádřil se k videu Michal. „Pokud strojník spoléhá na ten semafor, tak průšvih nedá na sebe dlouho čekat. Modrý světla nikoho v dnešní době nezajímají,“ píše Martin.

Na štosující se komentáře se rozhodli znovu reagovat hasiči s tím, že strojníci vždy nespoléhají na přednost v jízdě. „Proto tomu přizpůsobují styl jízdy a pří výjezdu kontrolují silnici v instalovaných zrcadlech. Dále sice vyjíždíme z účelové komunikace, ale na hlavní silnici svítil signál „stůj!“ Byla zde zmiňovaná možnost poruchy semaforů, semafory máme vybaveny zpětnou signalizací, kdy se při jejich spuštění změní na vratech barva z červené na zelenou,“ uvádí hasiči s tím, že je mrzí taková rozbouřená diskuze. V dalším komentáři uvedli, že nechtěli, aby byl řidič autobusu lynčován, ale pouze se tím obraceli na řidiče, aby byli opatrní. „Semafory byly spuštěny 15 vteřin před výjezdem vozidla,“ uvádí s tím, že si jsou vědomi, že mohou řidiči semafory přehlédnout a strojníci si dávají při výjezdu pozor, zdali je silnice volná.

VIDEO: Autobusák ignoroval světelnou signalizaci hasičů! Stačilo málo a došlo ke srážce