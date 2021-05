Hned na počátku vyšetřování policisté vyloučili, že by se na jeho smrti podílela další osoba. Nejpravděpodobnější příčinou neštěstí byla úspora pár kroků. Brána, přes kterou přelézal, je na konci pasáže spojující ulice Žerotínovu a Valovou. „Přes den bývá otevřená, ale na noc se zamyká,“ uvedla mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová a varovala, že prostor nad ní je velmi úzký.

Krást nešel

Policisté už vyloučili spekulace, že se pokoušel někam vloupat. „Byť šlo o osobu s trestní minulostí, v souvislosti s jejím úmrtím neevidujeme žádné oznámení o narušení jakéhokoliv objektu,“ konstatovala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. „Ke zjištění příčin úmrtí byla nařízena pitva. Prvotním šetřením jsme vyloučili, že by se na mužově úmrtí podílela další osoba. Veškerými okolnostmi tohoto případu se nadále zabýváme,“ dodala Vybíhalová.

Muž zřejmě zemřel jen kvůli úspoře několika kroků. Pokud by obešel blok domů, byla by jeho cesta dlouhá 176 metrů. Zkratkou přes pasáž je to 92 metrů, tedy o 84 méně.